Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla, forma satışı sürecine ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Taraftarlar, formalarını hem çevrim içi hem de doğrudan iletişim yoluyla temin edebilecek.

KULÜP SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Bozokspor yönetimi, taraftarların forma siparişi sürecine ilişkin bilgileri kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Forma siparişi vermek isteyen taraftarlarımız @bozoksporstore ve 0541 564 48 83 numaralı telefon iletişime geçerek forma siparişi verebilirler."

Bu açıklama, hem fiziksel hem dijital kanallardan satışın yapılacağını doğrularken, taraftarlar hem iletişim numarası, hem de Bozokspor Store sayfası ile iletişime geçerek forma siparişi verebileceği açıklandı.

Forma satışı, yalnızca kulübe ekonomik katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Bozokspor’un taraftarıyla olan bağını da güçlendiriyor. Kulübün bu bilgilendirici paylaşımı, toplulukla etkileşimi artırması noktasında önem taşıyor.

SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Forma almak isteyen taraftarlar için iki seçenek bulunuyor:

Kulübün resmi satış hesabı olan @bozoksporstore üzerinden sosyal medya yoluyla sipariş vermek,

Ya da doğrudan 0541 564 48 83 numaralı telefonu arayarak iletişime geçmek.

Bu yöntemlerle forma siparişi veren taraftarlar, kulüplerine destek vermiş olacaklar.