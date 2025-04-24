Ziraat Bankası’ndan maaş alan emeklilere araçlarında kullanmaları için HGS etiketi ücretsiz olarak sunuluyor.

Sık araç kullanan emekliler için hem bütçe dostu hem de konforlu bir avantaj.

PROMOSYON REKORU: 12.000 TL

Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emeklilere tam 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Beklenmedik masraflar, küçük yatırımlar veya sevdiklerinize bir hediye için ek gelir kapısı.

Ek Avantajlar da Var

Kiralık kasa hizmetinde yüzde 25 indirim

Tüm para transferleri ücretsiz

Dijital işlemlerde kolaylık

Bankacılık artık emekliler için daha erişilebilir ve uygun.

NASIL BAŞVURULUR?

Kampanyaya katılmak için yapmanız gereken tek şey:

Maaşınızı Ziraat Bankası’na taşımak

3 yıllık taahhüt vermek

Başvurular şubelerden veya Ziraat mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor.

Bu kampanya, emeklilere sadece finansal rahatlık değil, aynı zamanda değerli hissettiren bir yaklaşım sunuyor.

Kaçırmamak için başvuruyu erkenden yapmakta fayda var.