Bozokspor, yeni sezon öncesi taraftarlarını tribünlere davet etti. Kulüp, her golde taraftarların birlikte sevinç yaşayacağına dikkat çekerek, kombine kart satışlarının başladığını duyurdu.

Bozokspor’da Kombine Satışları Başladı! (2)

Eylül ayında emekliye ek ödeme! Rakam 30 bin lirayı gördü…
Eylül ayında emekliye ek ödeme! Rakam 30 bin lirayı gördü…
İçeriği Görüntüle

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Yerini ayırt, coşkunu tribüne taşı, bu büyük yolculukta sen de bizimle ol” ifadelerini kullanarak taraftarları kombine kart almaya çağırdı.

Kombine kart satışlarının başladığı belirtilirken, kulüp yetkilileri sezon boyunca taraftar desteğinin takımın motivasyonu açısından önemli olduğunu vurguladı.

Muhabir: Nusret Emre Akses