Bozokspor, yeni sezon öncesi taraftarlarını tribünlere davet etti. Kulüp, her golde taraftarların birlikte sevinç yaşayacağına dikkat çekerek, kombine kart satışlarının başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Yerini ayırt, coşkunu tribüne taşı, bu büyük yolculukta sen de bizimle ol” ifadelerini kullanarak taraftarları kombine kart almaya çağırdı.

Kombine kart satışlarının başladığı belirtilirken, kulüp yetkilileri sezon boyunca taraftar desteğinin takımın motivasyonu açısından önemli olduğunu vurguladı.