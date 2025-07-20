Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında “Yozgat Bozokspor Kongresi Ertelendi” başlığıyla paylaşılan içeriklerin asılsız olduğu ve kulübe zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bu tür asılsız ddialarla kulübümüzü yıpratmaya çalışanları kınıyoruz. Kongrenin ertelendiğine dair kulübümüzün resmi kanallarından ya da yetkili isimlerinden herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantımız, daha önce ilan edildiği gibi zamanında ve planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Toplantının, 20 Temmuz Pazar günü saat 14.00’te Yozgat Çamlık Otel’de yapılacağı belirtilen açıklamada, tüm kulüp üyeleri ve Yozgat Bozokspor’a gönül verenler genel kurula davet edildi.

Açıklamada ayrıca, “Kulübümüzün geleceğini ilgilendiren önemli kararların alınacağı bu toplantıya üyelerimizin katılımını önemsiyoruz.” denildi.