Bozokspor Yönetim Kurulu, futbolcuların sağlığını korumak ve sakatlık riskini azaltmak amacıyla maçlarını Kırşehir Stadyumu’nda oynama kararı aldı.

Yönetim kurulundan yapılan açıklamada, Sorgun Stadyumu’nun sentetik zemini yerine doğal çim sahada mücadele etme kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Yozgat Şehir Stadyumu’nun yapımı tamamlanana kadar ev sahibi olarak oynayacağımız karşılaşmalarımızdan Ziraat Türkiye Kupası maçımız dahil toplam 5 maçımız Kırşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Bozokspor yönetimi, taraftarları şampiyonluk yolunda takımı yalnız bırakmamaya davet ederek, “Tüm taraftarlarımızı ve hemşehrilerimizi bu süreçte yanımızda olmaya, şampiyonluk yolunda bizlere destek vermeye davet ediyoruz. Hep birlikte, adım adım şampiyonluğa!” açıklamasında bulundu.