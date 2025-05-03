Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Taşdemir, üniversitelerden davetli konuşmacılar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansın, açılış konuşmasını yapan Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, konferansın; yeni fikirlerin doğması, akademik iş birliklerinin güçlenmesi ve gelecekteki araştırmalar için bir temel oluşturması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Üniversiteler açısından üretken yapay zekânın birçok fırsat sunduğunu belirten Prof. Dr. Hıdır konuşmasının devamında: “Üretken yapay zekâ, verileri yalnızca analiz etmekle kalmayıp, metin, görsel ve video gibi yeni içerikler oluşturabilen sistemlerdir. Bu teknoloji mühendislikten, sağlığa, sanattan, eğitime geniş bir alanda kullanılmaktadır. Üretken yapay zekâ, üniversiteleri dönüştürme potansiyeline de sahiptir. Bu dönüşüm ancak bilinçli ve sorumlu bir şekilde yönetilirse gerçekten faydalı olabilir. Bilgi üretiminin merkezinde yer alan üniversiteler, bu teknolojinin hem öznesi hem de denetleyicisi olmak zorundadır. Üniversiteler, araştırma merkezleri ve endüstri iş birliğiyle yapılacak çalışmalar, toplumumuzu daha adil, sürdürülebilir ve gelişmiş bir geleceğe taşıyacaktır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından konferans, alanında uzman konuşmacıların yapay zekânın farklı yönlerini ele aldığı sunumlarıyla devam etti.

Üniversite Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bakır’ın yönettiği birinci oturumda, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu “Üretken Yapay Zekâ Dünyası: Fırsatlar ve Riskler”, Yangınlarla Mücadelede İleri Teknoloji Kullanım Uzmanı İlhami Aydın “Orman Yangınlarında Yapay Zeka Kullanımı”, Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu’nun yönettiği ikinci oturumda, Kamu Bilişim Derneği Başkan Yardımcısı Yakup Şıvka “Habercilikte Üretken Yapay Zeka Kullanımı”, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer “Yapay Zeka ile Batarya Teknolojileri Yönetimi”, Kayseri Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aksöz “Yapay Zeka Temelli e-Mobilite Uygulamaları”, Prof. Dr. Emre Biçer’in yönettiği son oturumda ise Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacı Mehmet Şahin “Akıllı Şehirlerde Türetken Yapay Zeka Temelli Dönüşüm”, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci Efe “Akıllı Şehirlerde Temiz Enerji Kullanımı ve Yapay Zeka” konulu sunumlarıyla katılımcılara bilgiler aktardı.