Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. ABD’nin öncülük ettiği küresel ticaret savaşları ve gümrük tarifelerindeki belirsizlik sonrası petrol fiyatları 75 dolardan 60 dolara kadar geriledi. Bu gelişme, motorin ve benzin fiyatlarında indirimlere yol açarken, LPG fiyatlarında da düşüşler yaşandı.

GEÇTİĞİMİZ İNDİRİMLER

Son olarak, motorin fiyatlarında 1 lira 45 kuruş, benzin fiyatlarında ise 1 lira 55 kuruşluk bir indirim gerçekleştirilmişti. Şimdi de LPG fiyatlarında 76 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

BEKLENEN İNDİRİM: 1 LİRA 20 KURUŞ

Sektör temsilcilerine göre, 6 Mayıs 2025 tarihi itibariyle LPG fiyatlarında 1 lira 20 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirim, otogaz kullanan araç sahiplerinin ceplerini rahatlatacak ve araç sahipleri, daha uygun fiyatlarla yakıt alabilecekler.

YOZGAT LPG FİYATLARI

28.28* TL / lt