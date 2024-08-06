Dünya genelinde devam eden boykot hareketleri, Türkiye'de de geniş bir yankı buluyor. Bu bağlamda birçok tüketici, alışverişlerinde boykot edilen markalardan uzak durmayı tercih ediyor. Teknoloji sektöründe de boykot hareketleri etkisini gösteriyor ve telefon markaları, bu hareketin kapsamına dahil ediliyor. Peki, boykot edilmeyen telefon markaları hangileridir? İşte detaylı bir liste!

BOYKOT OLMAYAN TELEFON MARKALARI

Telefonlar, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İletişimden eğlenceye, işten sosyal medyaya kadar birçok alanda kullanılan telefonlar, boykot hareketlerinden de etkileniyor. İşte Türkiye'de boykot kapsamına girmeyen bazı telefon markaları:

VESTEL

Türkiye'nin önde gelen tüketici elektroniği markalarından biri olan Vestel, Venus serisiyle dikkat çekiyor. Performansı ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan Vestel, yerli üretim telefonlarla büyük beğeni topluyor.

GENERAL MOBİLE

Türkiye’nin mobil telefon sektöründe önemli bir yere sahip olan General Mobile, Android One sertifikalı telefonlarıyla tanınıyor. Rekabetçi fiyatları ve kaliteli yazılımı ile dikkat çeken bu marka, yerli üretim tercihi için iyi bir seçenek olabilir.

CASPER

Uygun fiyatlı ve kaliteli telefonlarıyla tanınan Casper, genç kullanıcılar arasında popülerdir. Performans ve tasarım açısından geniş seçenekler sunan Casper, boykot kapsamına girmeyen bir diğer yerli markadır.

REEDER

Türkiye'nin yerli teknoloji markalarından Reeder, global pazarda da kendini göstermektedir. Intel ve Microsoft gibi büyük iş ortaklarıyla işbirliği yapan Reeder, teknolojik yenilikleriyle dikkat çekiyor.

TURKCELL

Türkiye'nin en bilinen telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Turkcell, kendi markası altında yerli üretim telefonlar sunmaktadır. Yüksek kalite standartlarına sahip olan Turkcell telefonlar, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

BİLKOM

Bilkom, yerli üretim telefonlar sunan bir diğer markadır. Teknolojiye yakın takip eden Bilkom, geniş ürün yelpazesi ile alternatif seçenekler sunmaktadır.

DİĞER TELEFON MARKALARI

Boykot kapsamına girmeyen telefon markaları dışında, dünya çapında tanınmış birçok teknoloji markası bulunmaktadır:

Apple: En ünlü teknoloji markalardan birisi olan ve telefonları tüm dünyaca bilinen Apple 1976 yılında Amerika'da kurulmuş bir şirkettir. Kaliforniya'da Ronald Wayne, Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından kurulan şirket, teknoloji dünyasına adeta boyut atlatmıştır.

Samsung: Samsung önemli bir teknoloji markasıdır. Lee Byung-Chultarafından, 1938 yılında kurulmuş olan Güney Kore merkezli bir şirkettir. Yönetim Kurulu Başkanı ise Lee Kun-Hee'dir. Samsung çeşitli şirketlerden oluşan bir grup olup, bunlardan en önemlisi ve en çok bilineni ise Samsung Electronics'tir.

Xiaomi: Son zamanlarda en çok tercih edilen telefon markalarından biri de Xiaomi’dir. Xiaomi Corporation, 6 Nisan 2010'da Lei Jun tarafından kurulmuş ve merkezi Pekin'de bulunan Çinli bir teknoloji şirketi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bünyesinde yer alan akıllı telefonlar da Çin’de üretilmektedir.

Huawei: Huawei Technologies Co. Ltd. kısa adıyla ise Huawei, merkezi Çin'in Shenzen şehrinde bulunan, Çin menşeli ve çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Huawei, 2012 yılı itibariyle, rakibi Ericsson'u geçerek dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olma başarısına erişmiştir.

Oppo: Oppo Çinli akıllı telefon üreticisidir. 2021 yılında İstanbul'un Tuzla ilçesine akıllı telefon fabrikası kurarak üretime başlamış ve sonrasında bu fabrikayı kapatmıştır. Fakat Oppo, Mıstaçoğlu Holding'e bağlı yerli şirket olan AGM ile iş birliği yaparak geçtiğimiz aylarda üretime yeniden başlamıştır.

Realme: 2018 yılında Çin’de kurulan Realme, Android işletim sistemine sahip telefonlar üretmektedir. Telefonları Çin’de üretilmektedir.