Sorma dertlerimi geri yeniler
Kanar durduraman çözme boşuna
Çekmemişsen sen bu dertten anlaman
Doktor hiddetlenip kızma boşuna
Çare bulamazsın gizli yarama
Ne kansere benzer nede vereme
Böbrekte ciğerde bir şey arama
El vurup sineme üzme boşuna
Sanki bir volkandır yanar serimde
Derman bırakmadı hiçbir yerimde
Derdimin çaresi nazlı yarimde
Tıpta çare yoktur süzme boşuna
Bu derde ilacın var mı ki hani
Fuzuli ağrıdın sen tatlı canı
Boşa ameliyat edersin beni
İncitip derimi yüzme boşuna
Âşık İdris işte bu başka sancı
İğneyle ilaçla bitmez bu acı
Satılmaz ey tabip aşkın ilacı
Bulunmaz reçete yazma boşuna