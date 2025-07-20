Cinayet, sabah saatlerinde Balatçık Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir aynı evde yaşamayı sürdüren eski eşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine Halil T. (46), yanındaki bıçakla Demet Akarsu’ya saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi alan Akarsu’nun çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızla sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akarsu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından olay yerinden kaçmayan Halil T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandığı bildirildi.

Bu yıl boşanmışlardı, aynı evde kalmayı sürdürdüler

Olayla ilgili edinilen bilgiler arasında, çiftin 2025 yılının haziran ayında resmi olarak boşandıkları ancak ekonomik ve kişisel nedenlerle aynı evde yaşamaya devam ettikleri öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Demet Akarsu’nun cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Olay, 19 Temmuz 2025 sabahı saat 06.30 sıralarında İzmir’in Çiğli ilçesinde Balatçık Mahallesi 8953 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı.