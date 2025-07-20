Sınav, saat sabah 10.15'te başlayarak 2025-DGS'de, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giremediler.

Sınav, 81 il ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde, 674 bina ve 10 bin 319 salonda yapıldı.

Sayısal ve sözel alanlarında 100 soru bulunan sınavda, adaylara sınav süresi 135 dakika verildi.

252 bin 685 adayın başvurduğu sınavda, emniyet görevlileri de dahil 33 bin 730 kişi görev sürdürdü.

Sınavın sonuçları için 14 Ağustos'ta açıklanması ve yalnızca 2025-2026 eğitim-öğretim senesi için de yapılacak yerleştirmede yerini alacak.

025-DGS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

20 Temmuz 2025 tarihinde yapılan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda verilmiştir.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/DGS/tintkitapcik_20072025.pdf