Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, protokoller çerçevesinde 15 Eylül 2025 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında ilçede engelli, yaşlı, çocuk, kadın ve dezavantajlı bireylere yönelik sosyal faaliyetler gerçekleştirileceğini belirtti.

Başkan Coşar, bu sayede toplumsal farkındalığın artırılacağını ve bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanacağını ifade etti.

İmzalanan protokolle dezavantajlı bireylere yönelik çeşitli sosyal destekler hayata geçirilecek.

Buna göre, Down sendromlu, otizmli ve özel gereksinimli bireyler ile ailelerine belediyeye ait kafe ve çay bahçelerinde belirli saatlerde ücretsiz hizmet, Belediyeye ait sinema salonunda ücretsiz film gösterimleri, Belediyenin servis ulaşım hizmetlerinde belirli gün ve saatlerde ücretsiz kullanım, Belediyeye ait yüzme havuzunda ücretsiz hizmet, sağlanacak.

Protokollerin bir diğer bölümünü ise evlenecek gençlere yönelik kolaylıklar oluşturuyor.

15 Eylül 2025 – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında nikâh ve belediye hizmetlerinde şu destekler sağlanacak, nikâh başvurularında ücret alınmayacak, başvuru yapan genç çiftlerin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulanacak, nikâh işlemleri gerçekleştirilen çiftlere nikâh hediyesi takdim edilecek.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, iş birliğinin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Bu protokoller sayesinde hem toplumun farklı kesimlerine dokunan sosyal çalışmalar hayata geçirilecek hem de gençlerimizin yuva kurma yolculuğunda yanlarında olunacaktır. Boğazlıyan, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyecektir.”