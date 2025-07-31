Çandır Kaymakamı Oğuzhan Yüce, idamının ardından TBMM'de çıkartılan kanunla 'milli şehit' ilan edilen Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey’in ismini, Çandır Kaymakamlık Lojmanının bulunduğu caddede yaşatılacak. Depo olan cadde ismi ‘Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Caddesi’ olarak değiştirildi.

Kaymakam Oğuzhan Yüce’nin bu anlamlı kararı, Boğazlıyan halkı tarafından büyük bir takdir ve memnuniyetle karşılandı. Tarihî hafızada yer eden bu vefâ hareketi, iki kardeş ilçe arasında manevi bir köprü kurdu.

Kaymakam Yüce yaptığı açıklamada "Adaleti savunduğu için canını veren bir kaymakamı unutmak değil, unutturmamak bizim görevimizdir. Şehidimizin ismini yaşatmak, bir neslin hafızasını diri tutmaktır" ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Kemal Bey, Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine atandığında Ermenilerin dış ülkelerden aldığı yardımlarla isyan ettikleri, Doğu Anadolu'daki köy ve kasabaları bastıkları, yağmaladıkları bir süreç yaşanıyordu.

Ermeniler 2 Eylül 1915'te Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesini ateşe vererek bölgeye gönderilen jandarmalarla çatışmışlardı.

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey İçişleri Bakanlığı'ndan gelen telgraf emri ile Ermenilerin 24 saat içerisinde bölgeden çıkarılarak Suriye'ye sevk edilmelerini uygulamak istedi.

İstanbul Hükümeti İngilizlerin baskısı ile Boğazlıyan isyanına neden olanların cezalandırılmasını emretti. Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey Ermeni tehcirinde görevini kötüye kullanarak ölümlere sebep olduğu iddiası ile yargılanarak idam edildi. Kaymakam Kemal Bey, 1922 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan kanunla ‘Milli Şehit’ ilan edildi.