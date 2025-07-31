Yozgat'ta bahçesindeki otları yakarak temizlemek isteyen yaşlı adamın çıkardığı yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay Sorgun ilçesine bağlı Karakocaoğlu Kışlası Köyünde meydana geldi.

Evinin bahçesindeki otları yakarak temizlemek isteyen 80 yaşındaki adamın yaktığı ateş kontrolden çıkarak yayıldı.

Çevredekilerin itfaiyeyi arayıp durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Sorgun Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve komşuların da yardımıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Yaklaşık 1 dönümlük alan küle dönerken olayda can kaybı yaşanmadı.