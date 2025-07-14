Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, belediye tarafında ilçede yapımı devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Boğazlıyan Belediyesi, şehrin birçok noktasında alt ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Başkan Coşar, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarla sohbet etti.

İlçenin tüm eksikliklerini gidermek adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Coşar, “Boğazlıyan için durmadan çalışıyoruz. İlçemizin her köşesinde; altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemesinden yol çalışmalarına kadar kapsamlı hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla, Boğazlıyan için var gücümüzle sahadayız” dedi.

Daha yaşanabilir bir Boğazlıyan için çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Başkan Coşar, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ilçemizin dört bir köşesinde altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemesinden yol çalışmalarına kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza daha güzel hizmet sunabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Belediye olarak çalışmalarımız sezon boyunca aralıksız bir şekilde sürecek. Bu kapsamda ekiplerimiz eş zamanlı olarak ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız daha yaşanabilir bir Boğazlıyan. Tüm gayretimizle, hemşehrilerimizin memnuniyeti ve daha iyi bir yaşam sürmesi için çalışıyor, ilçemizi daha güzel yarınlara taşımak için çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.