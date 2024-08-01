Yalanı söyleme doğru ol diyor
İnceden incedir yolumuz bizim
Gez dünyayı ilmi ara bul diyor
Saadetli sultanım ulumuz bizim
Resulün ümmeti başımda tacım
Onların kederli günleri acım
Ulubatlı hasan sancağım gücüm
Düşmana yol vermez kulumuz bizim
Vatan ile millet bölünmez akçe
Bir lokmayı bile böleriz hakca
Alnımız açıktır yüzümüz pakça
Ayrı telden çalmaz telimiz bizim
Mezhep ayırmıyor kitabım kuran
Sapıklığa düşer ayeti yoran
Özünde saklıdır din ile iman
Hak kelamı söyler dilimiz bizim
Özü başka sözü başka olunmaz
Erdemli insanda yalan bulunmaz
İdrisim doğrudan geri kalınmaz
Sabırla son bulur velimiz bizim