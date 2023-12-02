Yalanı söyleme doğru ol diyor

İnceden incedir yolumuz bizim

Gez dünyayı ilmi ara bul diyor

Saadetli sultanım ulumuz bizim

Resulün ümmeti başımda tacım

Onların kederli günleri acım

Ulubatlı hasan sancağım gücüm

Düşmana yol vermez kulumuz bizim

Vatan ile millet bölünmez akçe

Bir lokmayı bile böleriz hakca

Alnımız açıktır yüzümüz pakça

Ayrı telden çalmaz telimiz bizim

Mezhep ayırmıyor kitabım kuran

Sapıklığa düşer ayeti yoran

Özünde saklıdır din ile iman

Hak kelamı söyler dilimiz bizim

Özü başka sözü başka olunmaz

Erdemli insanda yalan bulunmaz

İdrisim doğrudan geri kalınmaz

Sabırla son bulur velimiz bizim