Yalanı söyleme doğru ol diyor
İnceden incedir yolumuz bizim   
Gez dünyayı ilmi ara bul diyor 
Saadetli sultanım ulumuz bizim

Resulün ümmeti başımda tacım
Onların kederli günleri acım 
Ulubatlı hasan sancağım gücüm 
Düşmana yol vermez kulumuz bizim 

Vatan ile millet bölünmez akçe 
Bir lokmayı bile böleriz hakca
Alnımız açıktır yüzümüz pakça
Ayrı telden çalmaz telimiz bizim

Mezhep ayırmıyor kitabım kuran 
Sapıklığa düşer ayeti yoran
Özünde saklıdır din ile iman
Hak kelamı söyler dilimiz bizim  

Özü başka sözü başka olunmaz 
Erdemli insanda yalan bulunmaz 
İdrisim doğrudan geri kalınmaz 
Sabırla son bulur velimiz bizim 