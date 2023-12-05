Suskun bir toplumda gezinir olduk
Korkmadan haykıran dil gerek bize
Bir çırpıda suçsuz garibi yolduk
Hayırlar işleyen el gerek bize
Politika çizdik köşeyi döndük
Çıkar için yanlış kağnıya bindik
Sakal sıvazladık haince sindik
Yaka toplayacak kol gerek bize
Zalimler durmadan pusu kuruyor
Temiz yüreklere hançer vuruyor
Haksızlar haklıdan hesap soruyor
Adalete giden yol gerek bize
Çıkıp meydanlarda nutuk atanlar
Sermaye çoğaltıp servet katanlar
Bölücü teröre ışık tutanlar
Sağlam tutunacak dal gerek bize
Âşık İdris hesap soran oldu mu?
Hain karşısında duran oldu mu?
Kalleşin sırtından vuran oldu mu?
Bileği kuvvetli el gerek bize