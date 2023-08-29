Bunca yıldır dertlerini çekerim
Bir deli gönlümü eğleyemedim
Her gün kahırına boyun bükerim
Bir deli gönlümü eğleyemedim
Derdimi kimseye söyleyemedim
Seven düşer bir güzelin peşine
Ferman dinlemez ki bakmaz yaşına
Beni bile karıştırmaz işine
Bir deli gönlümü eğleyemedim
Derdimi kimseye söyleyemedim
Sormaz ki söyleyim aşk nasıl haldır
Bilmez mi ki uzun ince bir yoldur
Perişan eyledi beni kaç yıldır
Bir deli gönlümü eğleyemedim
Derdimi kimseye söyleyemedim
Ne hallere düştüm bak neler etti
Sermaye kalmadı eriyip bitti
Sonunda meydana bırakıp gitti
Bir deli gönlümü eğleyemedim
Derdimi kimseye söyleyemedim
Âşık İdris bir sevdalı kul oldu
Seherde bülbüle öten dil oldu
Bir yar sevdi yıllar yılı del oldu
Bir deli gönlümü eğleyemedim
Derdimi kimseye söyleyemedim