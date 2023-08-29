Bunca yıldır dertlerini çekerim

Bir deli gönlümü eğleyemedim

Her gün kahırına boyun bükerim

Bir deli gönlümü eğleyemedim

Derdimi kimseye söyleyemedim

Seven düşer bir güzelin peşine

Ferman dinlemez ki bakmaz yaşına

Beni bile karıştırmaz işine

Bir deli gönlümü eğleyemedim

Derdimi kimseye söyleyemedim

Sormaz ki söyleyim aşk nasıl haldır

Bilmez mi ki uzun ince bir yoldur

Perişan eyledi beni kaç yıldır

Bir deli gönlümü eğleyemedim

Derdimi kimseye söyleyemedim

Ne hallere düştüm bak neler etti

Sermaye kalmadı eriyip bitti

Sonunda meydana bırakıp gitti

Bir deli gönlümü eğleyemedim

Derdimi kimseye söyleyemedim

Âşık İdris bir sevdalı kul oldu

Seherde bülbüle öten dil oldu

Bir yar sevdi yıllar yılı del oldu

Bir deli gönlümü eğleyemedim

Derdimi kimseye söyleyemedim