Ankara’nın Çankaya ilçesinde evine girmek üzere aracından inen iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası Cengiz A., silahlı saldırıya uğradı. Karaarslan'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

OLAYIN DETAYLARI

Çankaya Yukarı Dikmen Mahallesi'nde, iş adamı Nihat Karaarslan ve akrabası Cengiz A., iddialara göre, evlerinin kapısında bekleyen bir saldırgan tarafından vuruldu. Karaarslan vücuduna isabet eden üç kurşunla yere yığılırken, ilk müdahale 112 ekipleri tarafından yapıldı. Gazi Hastanesi'ne kaldırılan Karaarslan'ın ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi. Cengiz A. ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GEÇMİŞTEKİ SUİKAST GİRİŞİMİ

2022 yılında, Nihat Karaarslan'ın Ankara'daki ofisinin çıkışında bir başka silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Bu saldırıdan yara almadan kurtulan Karaarslan, mermilerin arabasına isabet ettiğini belirtmişti. Olayın ardından adliyeye giderek şikayetçi olan Karaarslan için Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, suikast girişiminde bulunan dört kişi gözaltına alınmıştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Nihat Karaarslan, sosyal medya hesabından Sedat Peker aleyhine yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

NİHAT KARAARSLAN KİMDİR?

Bingöllü bir iş insanı olan Nihat Karaarslan, 30 bin kişilik bir aşiretin lideri olduğu iddia edilse de bu bilgi doğrulanmamıştır. Karaarslan’ın ismi ilk olarak, "Hanım Ağa" lakabıyla tanınan Güniz Akkuş’un Sedat Peker’i tehdit ettiği olayda gündeme gelmiştir. Sedat Peker’in şikayeti üzerine 2020 yılında düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında yer almış ve birkaç saat sonra serbest bırakılmıştır.

NİHAT KARAARSLAN’IN MESLEĞİ

Nihat Karaarslan'ın Bingöl'de geniş bir aşiretin lideri olduğu iddiaları sıkça dile getirilmiştir. Ancak bu iddialar resmi olarak doğrulanmamıştır.