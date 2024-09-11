Proje çerçevesinde, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun 10 farklı üzüm çeşidi, çeşitli Amerikan asma anaçları üzerine aşılanarak performansları detaylı bir şekilde değerlendiriliyor.

Bu bilimsel çalışmalar, Yozgat'ın bağcılık potansiyelini artırmayı ve üreticilere daha verimli yöntemler sunmayı amaçlıyor.

AMERİKAN ASMA ANAÇLARI ÜZERİNE AŞILANACAK ÜZÜM ÇEŞİTLERİ İNCELENİYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Bölümü Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Selda Daler ve öğrencileri tarafından yürütülen projede, bir ay önce aşılama işlemi tamamlanan Amerikan asma anaçlarının kaynaştırma odasında kapsamlı testler yapılacak.

Bu testlerde, anaçların performansları, aşı randımanları, fidan randımanları ve kalite özellikleri değerlendirilecek. Sonuçlar doğrultusunda, en iyi tutma oranına sahip anaçlar belirlenecek ve Yozgat'ın iklim koşullarına en uygun kombinasyonlar seçilerek toprakla buluşturulacak.

YOZGAT’IN YEREL ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN KORUNMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Proje hakkında bilgi veren Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, “Bu proje ile Yozgat’ta ilk defa yöreye özel üzüm çeşitlerinden oluşan bir koleksiyon parseli oluşturacağız. Amacımız, bağcılık yapan çiftçilerimize doğru yöntemler geliştirmek ve bu yöntemlerle Yozgat’ın yerel üzüm çeşitlerini koruma altına alıp yaygınlaştırmak. Yozgat’ın bağcılık potansiyelini artırmak ve çiftçilerimizin maksimum gelir elde etmelerini sağlamak için doğru yönetim uygulamaları geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

MODERN BAĞCILIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN YEREL ÇEŞİTLERİN FARKLI ANAÇLARLA TEST EDİLMESİ

Dr. Selda Daler, projede kullanılan farklı Amerikan asma anaçları üzerine aşılanan Yozgat yerel üzüm çeşitlerinin performanslarını detaylı bir şekilde inceleyeceklerini belirtti. “Bu süreçte, aşı randımanları, fidan randımanları ve kalite özelliklerini değerlendireceğiz. En iyi uyumu gösteren anaç ve çeşit kombinasyonlarını belirledikten sonra, bu kombinasyonları bağlarda test edeceğiz. Yozgat’ta eski usulde bağcılığın yaygın olduğunu ve modern bağların eksik olduğunu gözlemliyoruz. Bu nedenle, yerel çeşitleri farklı anaçlarla aşılayarak modern bağcılığı yaygınlaştırmayı ve üreticilere ekonomik fayda sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

SONUÇLAR VE GELECEK PLANLARI

Projede elde edilen veriler doğrultusunda, Yozgat’taki bağcılığın daha verimli hale getirilmesi ve çiftçilere yönelik daha etkili yöntemlerin geliştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, modern bağcılık uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla birlikte, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.