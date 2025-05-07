İşte Torunoğulları hakkında merak edilen detaylar...

1973 yılında Kars’ta doğan Aykut Torunoğulları, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı.

Eğitim hayatının ardından İzmit ve İstanbul’da bir süre yaşamını sürdüren Torunoğulları, daha sonra Fethiye’ye taşındı.

Türkiye’deki yaşamını noktaladıktan sonra Avrupa’ya yerleşme kararı alan Torunoğulları, sonunda Hollanda’ya yerleşti.

İş insanı kimliğiyle tanınan Torunoğulları, Hollanda Beşiktaşlılar Derneği’nde bir dönem başkanlık yaptı. Şu anda ise derneğin Onursal Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Aynı zamanda Edelstaal Group Yönetim Kurulu Üyesi olan Torunoğulları, yazarlıkla da ilgileniyor. Bugüne kadar iki kitap kaleme aldı.

Evli olan Aykut Torunoğulları, iki çocuk babasıdır.