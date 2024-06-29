Yozgat’ta uzun yıllar fotoğrafçılık alanında çalışmalar yaptıktan sonra İstanbul’a yerleşen ve ülke genelinde ses getiren projelere imza atan Selim Durak, görkemli bir düğünle Berfin Baraş ile dünya evine girdi.

Yozgat Çamlık Otel’de düzenlenen düğün törenine İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Çalışmalarıyla birçok ülkede ses getiren Yozgatlı ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya’nın da şarkılarıyla eşlik ettiği düğün töreninde davetliler doyasıya eğlendi.

Berfin Baraş ile mutluluğa adım atan Selim Durak, “İl dışından ve Yozgat’tan düğünümüze katılan ve bizleri en mutlu günümüzde yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

İleri Gazetesi olarak Berfin ve Selim çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz.