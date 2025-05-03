Benzin ve motorine yapılacak olan 4 TL’lik indirim, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını etkileyerek vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak. İşte bu indirimin arkasındaki gelişmeler ve yansıyacağı tarih

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, İNDİRİM YOLDA

Dünya genelinde petrol üreten 8 ülkenin yapacağı toplantı, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının geleceğini belirleyecek. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının da aşağıya çekilmesine yol açacak gibi görünüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, son dönemde küresel talep endişeleri ve arz fazlası beklentilerinin etkisiyle düşüş gösterdi. Şu an 61,94 dolar seviyelerinde işlem gören Brent petrol, son günlerde 62 dolar civarlarında seyrediyordu.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEPLERİ

Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün başlıca sebepleri arasında, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi olan ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisi bulunuyor. Ayrıca, küresel piyasalarda artan arz fazlası beklentileri de fiyatların gerilemesine neden oldu. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere ek vergi uygulayacağını açıklaması, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.

OPEC+ TOPLANTISI VE FİYATLAR

OPEC+ ülkeleri, 5 Mayıs’ta yapacakları toplantı ile üretim miktarlarını belirleyecekler. Bu toplantı, petrolün gelecekteki fiyatlarını doğrudan etkileyecek. OPEC üyelerinin ve müttefiklerinin üretim artışı kararları, fiyatların yönünü belirleyecek. Eğer üretim miktarlarında bir artış kararı alınırsa, Brent petrolün varil fiyatının 2025 yılı sonunda 55 dolara kadar gerilemesi mümkün.

TÜRKİYE’DEKİ İNDİRİM

Eğer Brent petrol fiyatları 55 dolar seviyelerine düşerse, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında önemli bir indirim yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına birkaç ay içinde toplamda 4 TL’lik bir indirimin yansıyabileceğini ifade ediyor.