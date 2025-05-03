Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) üyesi ve avukat Saadet Kartı, IBAN ile yapılan ödemelerin, özellikle kara para aklama ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faaliyetlere aracılık etme potansiyeli taşıdığını vurguluyor. Kartı, "IBAN üzerinden ödeme yaparak, farkında olmadan suç faaliyetlerine ortak olabilirsiniz" diyerek, bu tür ödemelere karşı vatandaşları uyarıyor.

Kartı, yasa dışı yollarla elde edilen paraların, çeşitli işletmelerin hesapları aracılığıyla sisteme sokulmaya çalışıldığını belirtiyor. Eğer bir kişi, şüpheli görülen bir işletmenin IBAN’ına ödeme yaparsa, bu işlem, şüpheli bir süreç olarak değerlendirilebilir ve dolayısıyla kişi suçlanabilir.

ONLİNE ALIŞVERİŞLERDE DOLANDIRICILIK RİSKİ

Özellikle online alışverişlerde IBAN üzerinden yapılan ödemelerin dolandırıcılık riskini artırdığına dikkat çeken Avukat Kartı, tüketicilerin bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Tanımadıkları kişi ve kuruluşlara IBAN ile ödeme yapmanın, beklenmedik olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade ediyor.

KREDİ PUANINIZI ETKİLEMEZ

IBAN üzerinden yapılan ödemelerin bir diğer önemli dezavantajı ise, kredi geçmişine olumlu etkisi olmamasıdır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin aksine, IBAN transferleri kişinin kredi puanını etkilemez. Bu da, çeşitli finansal avantajlardan faydalanma imkanı sağlayan kredi geçmişinin gelişmesini engeller.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Uzmanlar, tüm bu riskler göz önüne alındığında, banka hesabı bulunan vatandaşları, tanımadıkları ve güvenilirliğinden emin olmadıkları kişi veya kuruluşlara IBAN üzerinden ödeme yapmaktan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Hem güvenlik hem de hukuki açıdan büyük önem taşıyan bu konuya karşı duyarlı olmak gerekiyor.