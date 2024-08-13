Sosyal medyada yayınladığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, geçtiğimiz günlerde üniversite yerleştirme sonuçlarını dikkat çekici bir şekilde duyurdu.

YKS'de -1.75 fizik neti yaparak Fizik bölümüne yerleştiğini açıklayan Prof. Dr. Özkara, sosyal medya üzerinden, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben -1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" mesajını paylaştı.

Peki, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara kimdir? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü'nde Doçent Doktor olarak görev yapan Prof. Dr. Özkara, 2008 yılında aynı üniversiteden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, doktorasını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştir. Doktora sürecinde Seul Hanyang Üniversitesi'nde, doktora sonrası araştırmalarında ise Massachusetts Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Araştırma alanları arasında tüketici davranışları, nöropazarlama ve karar verme süreçleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Özkara'nın hem sosyal medyadaki etkinliği hem de akademik başarıları, geniş bir ilgi ve takdir toplamaktadır.