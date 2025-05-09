Bayram öncesinde devreye alınan uygulama kapsamında, öğrencilere yılda iki kez ailelerinin yanına gidip dönebilmeleri amacıyla 7.600 TL’ye kadar ulaşım yardımı sağlanacak.

DÖRT BİLET BEDELİ DEVLETTEN

2025 yılı itibarıyla belirlenen destek tutarı, tek yön için 1.900 TL olarak hesaplandı. Böylece öğrenciler için toplam dört yolculuk – yani gidiş-dönüş iki bayram ziyareti – devlet tarafından karşılanacak. Yardım ödemeleri, onay sürecinin ardından bayram öncesinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler için belirlenen başvuru kriterleri ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

25 yaşını doldurmamış olmak,

Ailenin gelir durumunun sosyal yardım kriterlerine uygun olması,

Şehir dışında örgün üniversite eğitimi alıyor olmak.

Bu şartları sağlayan öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. 18 yaşından küçük öğrenciler için başvurular, aile bireyleri aracılığıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılabiliyor.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDA ALINIYOR

Başvurular yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden dijital ortamda kabul ediliyor. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak ilgili formu doldurabiliyor. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli bir detay ise seyahat tarihinden en az 30 gün önce işlem yapılması gerekliliği.

DEVLETİN EĞİTİM ODAKLI SOSYAL POLİTİKALARI SÜRÜYOR

Yeni ulaşım desteği, devletin üniversite öğrencilerine yönelik sosyal yardımlarının bir uzantısı olarak görülüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özellikle dar gelirli hanelerden gelen gençlerin eğitim sürecini kolaylaştırmak adına projelerine devam edeceğini bildiriyor.