İnternet üzerinde "Ehliyet affı çıktı mı?" ve "Hangi cezaları kapsıyor?" gibi sorular, kamuoyunun en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Bu durum, kamuoyunun ilgisini çekerken, hükümet yetkililerinden konuya ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemde gündemdeki en sıcak meselelerden biri olan ve çeşitli spekülasyonlara yol açan ehliyet affı tartışmalarına netlik getirdi. Bakan Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok" ifadelerini kullanarak, kamuoyunda gündeme gelen ve çeşitli mecralarda yer bulan ehliyet affı iddialarına son noktayı koydu. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması, konuya ilişkin daha fazla tartışma yapılmasını engelledi ve vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerine yanıt verdi.

Son yıllarda artan trafik kazalarındaki can kayıplarını en aza indirmek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla hükümetin, trafik kurallarına uyum konusunda daha etkili bir denetim süreci başlatmayı planladığı ifade ediliyor. Bu bağlamda, TBMM'de yürütülen çalışmalarla birlikte, sürücülere kesilen idari para cezalarının artırılması ve trafik cezalarına yönelik bazı düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, sürücülerin ehliyet alabilme koşullarının da yeniden gözden geçirilmesi, trafikteki güvenliği sağlamaya yönelik atılacak adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ancak, ehliyet affının gündemde olup olmadığına ilişkin olarak Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları, kamuoyunun bu konuda daha fazla spekülasyon yapmaması gerektiğini ortaya koydu. Yerlikaya'nın "Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok" şeklindeki ifadeleri, özellikle ceza alan sürücüler ve ehliyet affı konusunda umudu olan vatandaşlar için önemli bir açıklama oldu.

Bu gelişmelerin ardından, ehliyet affı beklentisi taşıyan kesimlerin beklentilerinin karşılanamayacağı netleşmiş oldu. Kamuoyunun bu konuda daha fazla endişe duymasının önüne geçilmesi, aynı zamanda trafik güvenliğiyle ilgili yapılacak düzenlemelerle ilgili halkın bilgilendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları, ehliyet affı ile ilgili tartışmaların da sona ermesini sağladı ve konunun hükümetin gündeminde yer almadığını bir kez daha vurguladı.