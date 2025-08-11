Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 229 sürekli işçi alacak. Farklı branşlarda görevlendirilecek işçi kadroları için bazı kriterler bulunuyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. 224 işçi kadrosu için kura çekimi yapılacak, 5 makinist için ise sözlü sınav olacak.

TCDD’nin 229 işçi kadrosu için başvurular bugün başladı.

Başvurular 11 - 15 Ağustos 2025 tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapılacak.

Adaylar evrakları ise Bölge Müdürlüklerindeki Personel Mali İşler Servis Müdürlüklerine bizzat teslim edecek.

Başarılı olan adaylar arasından 224 işçi için 11 Eylül 2025’de TCDD Genel Müdürlüğü’nde kura çekimi yapılacak.

Makinist kadrosu için işçi alımı nasıl yapılacak?

Makinist alımı için başvuru süreci ardından 20 adaydan fazla isim çıkması halinde TCDD Genel Müdürlüğü Konferans salonunda kura çekimi yapılacak.

Aday sayısı 20'nin altında kalırsa direkt olarak sözlü sınav uygulanacak.

Sözlü sınav tarihleri ve sonuçları www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden ilan edilecek.



En az lise mezunu olma şartı aranan adaylar işe kabul edildikten sonra Divriği Lojistik Müdürlüğü'nde görev alacak.

Başvuru Şartları Neler?

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten

ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak ayrıca erkek olmak şartı aranacaktır.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6. İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi

olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.