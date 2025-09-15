Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçe genelinde yürütülen temizlik çalışmalarının önemine dikkati çekerek, vatandaşlardan da destek istedi.

Başkan Ekinci, yaptığı açıklamada, “Şehrimiz hepimizin evi. Biz temizlik için çalışıyoruz, sizlerden de temiz kullanma konusunda destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekinci, vatandaşların da çevreyi temiz tutma konusunda hassasiyet göstermesinin, hem kentin görünümünü hem de yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Başkan Ekinci, vatandaşların çöplerini doğru şekilde atmasının, geri dönüşüm çalışmalarına katkı sağlamasının ve ortak kullanım alanlarını temiz tutmasının, temizlik çalışmalarının etkinliğini artıracağını kaydetti.

Ekinci, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden vatandaşlara teşekkür ederek, “Hep birlikte hareket ettiğimizde Sorgun’umuzu daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir hâline getirebiliriz” dedi.