1981 yılında Erzincan’da doğan Mehmet Türkmen, mesleki eğitimine Erzincan Laborant Meslek Lisesi’nde başladı. 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatının ardından tarım alanındaki kariyerine başlayan Türkmen, bitki sağlığı ve arazi değerlendirme konularında uzmanlık kazandı.

Kastamonu’dan Bartın’a Uzanan Görev Yolu

Türkmen, uzun yıllar boyunca Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde İl Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu sürecin ardından Tarımsal Arazi Değerlendirme Şube Müdürü olarak görev aldı. Bu pozisyonda edindiği bilgi ve tecrübeyle dikkat çeken Türkmen, 2025 yılı itibarıyla Bartın Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atandı.

Yeni Görevinden Beklentiler

Türkmen’in Bartın’daki göreviyle birlikte, il genelinde tarım politikalarında yeni bir vizyon oluşturması bekleniyor. Bitki koruma, tarımsal verimlilik ve arazi planlaması gibi başlıklarda aktif rol üstlenmesi öngörülüyor. Yerel çiftçilerle koordinasyonun artırılması ve kırsal kalkınma odaklı projelere öncülük edilmesi de yeni müdürden beklentiler arasında yer alıyor.