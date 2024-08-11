Barış Özcan’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Barış Özcan kimdir? İşte detaylar…

BARIŞ ÖZCAN KİMDİR?

Barış Özcan, 23 Temmuz 1974 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Kuzguncuk semtinde dünyaya geldi.

Türk YouTuber, içerik üreticisi, yönetmen ve hukukçu Barış Özcan, 6 milyondan fazla aboneye sahip YouTube kanalında her hafta bilim, sanat ve teknoloji konularında bilgilendirici içerikler sunarak dikkat çekiyor. YouTube'un popüler isimlerinden biri olan Özcan, aynı zamanda Spotify ve Apple Podcasts gibi platformlarda "Barış Özcan ile 111 Hz" isimli podcast serisini de yayınlıyor.

İstanbul’un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk semtinde doğan Barış Özcan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerine kreatif medya ajans başkanlığı yaparak başlayan Özcan, Apple, Adobe ve LinkedIn gibi global markalarda danışmanlık ve sosyal medya görevlerinde bulundu. Ayrıca, Adobe'nin Akdeniz satış müdürlüğünü üstlendi ve TRT, Al Jazeera ve CNN Türk gibi kanallarda belgesel yönetmenliği yaptı.

Barış Özcan, 13 Eylül 2014 tarihinde düzenli olarak YouTube içerikleri üretmeye başladı. 2017 yılında YouTube tarafından “değişim elçisi” olarak seçilen Özcan, #CreatorsForChange programı kapsamında uluslararası projelere imza attı. Bu program için hazırladığı web dizisi ve kısa film “Scarecrow - Korkuluk” adlı yapımı, toplamda 2 milyon izlenmeye ulaştı.

26 Nisan 2019 tarihinde NASA, Barış Özcan'a özel bir davetiye göndererek onun için uzaya bir roket fırlatacağını duyurdu. Bu önemli gelişme, Özcan'ın uluslararası arenada ne kadar etkili bir isim olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Barış Özcan'ın aynı zamanda kendi kanalında yayınladığı, Türk rapçi Şanışer ile birlikte seslendirdiği "Korkudan" isimli bir şarkısı da bulunmaktadır.