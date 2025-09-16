Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki problem nedir?

Futbola Rize İl Özel İdarespor altyapısında başlayan Yılmaz, 2017'de Ankara Demirspor'a transfer oldu. Üç yıl yedek olarak düzenli bir şekilde süre bulmasının ardından bedelsiz olarak Ankara Keçiörengücü'ne transfer olarak daha düzenli bir kariyere başladı. 2021-22 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olmasıyla ilk defa Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydi. 2022-23'te ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı ve ertesi sezon çeşitli mevkilerde daha sık süre bulmaya başlarken ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı buldu.

Altyapı ve ilk yıllar

Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında Rize İl Özel İdarespor altyapısına girerek başladı. 2017 yılında 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu ve 27 Eylül 2017'de Gölcükspor karşısında ilk profesyonel maçına çıktı ve 29 dakika sahada kaldı. 2017-18 sezonu boyunca ligde üç kez daha birkaç dakikalığına süre aldı ve Türkiye Kupası'nda da yedekten iki maça dâhil oldu. Ankara Demirspor'la sezon sonunda 2. Lig'e yükselen Yılmaz, 2018-19 sezonunda 2 Eylül tarihinde Gaziantepspor karşısında sağ kanat pozisyonunda sezonun ilk maçına çıktı ve 55 dakika süre aldı. Sezon boyunca düzenli olarak yedekten süre almaya devam eden Yılmaz, 19 Ocak 2019'daki ilk 11'de başladığı ve doksan dakika forma giydiği Gaziantepspor karşılaşmasında ilk profesyonel golünü attı ve Demirspor maçı 6-0 kazandı.

7 Nisan 2019'da altı maç oynadıktan sonra Gümüşhanespor karşısında ilk kez sağ bek pozisyonunda forma giyen ve yetmiş beş dakika süre alan Yılmaz, sonraki hafta da Sancaktepe Belediyespor karşısında yine sağ bekte başladı ve bütün maç sahada kaldı. Sonraki maç Eyüpspor'a karşı normal mevkisi olan sağ kanatta 90 dakika forma giymesinin ardından sonraki maç Niğde Anadolu maçına yine sağ bek başladı ve tüm maç oynadı. Sezonun son maçı olan İnegölspor karşısında da sağ bekten seksen sekiz dakika forma giyen Yılmaz, Ankara Demirspor'la sezonu ligde 14. bitirdi. Ertesi sezon daha çok süre almaya başlayan Yılmaz, sezon boyunca 17'si lig, 2'si kupa, 2'si de yükselme play-offu olmak üzere toplam 20 maça çıktı ve hiçbir gol katkısı veremedi. Yükselme play-offlarındaysa yarı finalde Tuzlaspor'a elendi.

Ankara Keçiörengücü

8 Eylül 2020'de Yılmaz, bedelsiz olarak 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 12 Eylül'de Keçiörengücü formasıyla Boluspor karşısında ilk maçına çıktı. Dördüncü haftadaki Altay karşılaşmasında oyuna ikinci yarı dâhil olarak sol kanat mevkisinde yer aldı. Bu maçtan sonra ligin geri kalanında sol kanatta oynayan Yılmaz, ilk golünü 20 Ekim'deki Bandırmaspor karşısında kaydetti. Sonraki 7 maçta bir gol iki asistlik performans sergilemesinin ardından Tuzlaspor karşısında ilk 11'de başladı ve sezonun geri kalanında ilk 11'i bırakmadı. 13 Şubat'ta Altay karşısında iki gol, Samsunspor, Balıkesirspor ve Menemenspor maçlarında birer gol, Altınordu karşısındaysa bir gol iki asistlik katkı gösterdi.

Barış Alper Yılmaz, 2020-21 sezonunu Ankara Keçiörengücü'nde 34'ü lig, 2'si kupa olmak üzere 36 maça çıkıp 8 gol ve 5 asistlik performans göstererek tamamladı.

Galatasaray

2021-22

Yılmaz, 9 Temmuz 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray formasıyla ilk maçına 28 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda PSV Eindhoven karşısında çıktı ve 45 dakika süre aldı. Galatasaray, maçı 2-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turuna düştü. 23 Ağustos'ta Hatayspor karşısında ilk Süper Lig maçına çıktı. Sezon boyunca herhangi bir gol katkısı veremeyen Yılmaz, yedekten düzenli olarak sol ve sağ kanat olarak süre aldı. Ayrıca Lokomotiv Moskva karşısında ilk Avrupa Ligi maçına çıktı. 20 Mart 2022'de Gaziantep karşılaşmasında ilk defa on numara pozisyonunda forma giydi. Yılmaz, 2021-22 sezonu boyunca 17 Süper Lig, 3 Avrupa Ligi, birer Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi eleme, bir de Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 23 maça çıktı.

2022-23

2022-23 sezonunda daha sık forma giymeye başlayan Yılmaz, ilk maçına 19 Ağustos'ta Ümraniyespor karşısında çıktı. 15 Ekim'deki Kayserispor maçında ilk golünü atsa da Galatasaray maçı 2-1 kaybetti. 11 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde sezonun ilk asistini yaptı. 29 Aralık'taki Sivasspor karşılaşmasında yedekten santrfor olarak oyuna dâhil oldu ve uzatma dakikalarında Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasını tamamlayarak maçı kazandıran golü kaydetti. Sonraki haftada da MKE Ankaragücü karşısında 2-1 kazanılan maçın ilk golünü kaydetti. 8 Ocak'ta Mauro Icardi'nin sakatlığından dolayı Fenerbahçe derbisinde santrfor pozisyonunda ilk 11 başladı ve 76 dakika sahada kaldı. Sözleşmesi 4 Mayıs 2023'te Galatasaray tarafından 2026-27 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak şekilde uzatıldı.Sezonun geri kalanında sol kanat, sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında düzenli olarak süre bulan Yılmaz, 30 Mayıs'taki Ankaragücü maçında bir gol, sonraki Fenerbahçe derbisindeyse bir asist sağladı ve sezonu 27 maçta 4 gol ve 2 asistle tamamladı. Ayrıca bu sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

2023-24: "Joker"

2023-24 sezonundaki ilk maçına UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Žalgiris karşısında santrfor mevkisinde başlayan Yılmaz, 2-2 berabere kalınan maçın 2 Ağustos'taki rövanşında sağ kanatta başlayarak 79 dakika sahada kaldı ve Galatasaray maçı 1-0 kazanarak üçüncü ön eleme turuna katılmaya hak kazandı. Sonraki turda Olimpija Ljubljana karşısında 0-3 ve 1-0 kazanılan iki maçta da sağ kanattan birer asist sağladı. 12 Ağustos'ta Kayserispor karşısında sezonun ilk lig maçına çıktı. Galatasaray'ın Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla 20 Eylül tarihinde Kopenhag karşısında yedekten dâhil olarak ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. 3 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında oyuna sonradan dâhil olduğu ve Kerem Aktürkoğlu'nun golünün asistini yaptı. Sonrasında düzenli olarak yedekten süre bulan Yılmaz, 2 Aralık'ta Pendikspor karşısında Kazımcan Karataş'ın yerine dâhil olarak sol bekte görev aldı. Bu maçın ardından cezalı olduğu bir maç dışında altı maçta sol bek pozisyonunda ilk 11'de başladı ve tüm maç sahada kaldı.

İstanbulspor karşısında Sacha Boey'in sakatlığından dolayı sağ bek başladı. Son zamanlarda birçok farklı mevkide görev almasının sonucunda sosyal medyada kendisine "Joker" denmeye başlandı. 29 Ocak'ta sağ kanat başladığı Gaziantep maçında 89. dakikada maçı kazandıran golü kaydederek sezonun kendisi için ilk golünü attı. Sonraki hafta Samsunspor karşısında da sağ kanattan bir gol kaydetti. 15 Nisan'da Alanyaspor ağlarını iki kez havalandırarak galibiyette başrolü oynadı. Barış Alper, ayrıca ilk kez bir Süper Lig maçında 2 kez gol sevinci yaşadı.

2024-25

Barış Alper, istikrarlı performansını 2024-25 sezonunda da sürdürdü. Süper Lig ilk haftalarında Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK’ya üst üste dört hafta gol atarak sezona güçlü giriş yaptı. 23 Ekim’de oynanan UEFA Avrupa Ligi’nde, Elfsborg karşısında 4-3 kazanılan maçta da 1 gol kaydetti. 2 Nisan’da Şükrü Saracoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile oynanan ve 1-2 kazanılan Türkiye Kupası çeyrek finalinde, oyundan çıkarken Fenerbahçe teknik ekibinden Salvatore Foti ile yaşadığı tartışma nedeniyle kırmızı kart gördü. 14 Mayıs’ta Trabzonspor’a karşı oynanan Türkiye Kupası finalinde ise attığı golle takımının 3-0’lık galibiyetine ve kupayı kazanmasına katkı sağladı. Sezonu 48 maçta 14 gol ve 5 asistle tamamlayan Barış Alper, Galatasaray’ın 2024-25 sezonunda 25. Süper Lig şampiyonluğuna ve 5. yıldızı kazanmasına önemli katkı yaptı.

2025-26

29 Temmuz 2025 tarihinde sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı. 2025-26 Süper Lig sezonuna iyi bir başlangıç yapan Barış Alper, ilk iki haftada Gaziantep FK'ya 2 ve Fatih Karagümrük'e 1 gol attı. Yaz transfer dönemi boyunca adı birçok kulüple anıldı. Özellikle NEOM SC, Barış Alper için defalarca teklif yaptı. Ancak Galatasaray bu teklifleri reddetti. Bunun üzerine Barış Alper, Instagram hesabından siyah bir fotoğraf paylaşarak tepkisini gösterdi. Sonrasında menajeri Tuncay Maldan, "oyuncuya bu transfer döneminde önemli teklifler geldiğini, Galatasaray yönetiminin daha önce bu sezon için transferine izin verileceğini söylediğini, artık Barış Alper’in de söz hakkı olması gerektiğini" açıkladı. Bu süreçte Barış Alper birkaç kez antrenmana çıkmadı ve Süper Lig’in 3. ile 4. haftasında kadroya dahil edilmedi. Transfer gerçekleşmeyince oyuncu bir açıklama yaparak yaşanan süreci anlattı ve özür diledi. Ardından Süper Lig’in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Eyüpspor maçına sonradan oyuna girerek 1 asist yaptı.

Millî takım kariyeri

Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı ile 9 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 13 Kasım 2021'de Cebelitarık'ı 6-0 yendikleri maçta Türkiye A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. Yılmaz, 12 Ekim 2023 tarihinde Hırvatistan'a karşı kazanılan 1-0'lık UEFA Euro 2024 eleme maçında Türkiye adına ilk golünü attı. UEFA Euro 2024 için Türkiye'nin 26 kişilik kadrosunda yer aldı.