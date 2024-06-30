Türk müziğine büyük katkıları olan genç sanatçı Barış Akarsu, 29 Haziran 2007'de Bodrum'da geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Akarsu'nun enerji dolu eserleri ve sanatındaki derin izleri, müzikseverler arasında daima yaşamaya devam ediyor. Ereğli ilçesinde 29 Haziran 1979'da doğan ve müziğe olan tutkusuyla genç yaşta profesyonel sahneye adım atan Akarsu, 2004 yılında ATV'de yayınlanan "Akademi Türkiye" yarışmasında büyük bir başarı elde etti ve ardından hızlı bir müzik kariyerine adım attı.

İlk albümü "Islak Islak" ile büyük beğeni toplayan sanatçı, "Kimdir O", "Amasra" ve "Mavi" gibi hit şarkılarla geniş kitleler tarafından sevildi. 2006 yılında çıkardığı ikinci albümü "Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek" ise kendi söz ve bestelerinden oluşan parçalarla dikkat çekti. Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon dünyasına da adım atan Akarsu, Star kanalında yayınlanan "Yalancı Yarim" dizisinde başrol oynayarak izleyicilerin sevgisini kazandı.

Ancak, müzik kariyerindeki başarılarına rağmen, genç yaşta hayatını kaybetmesine neden olan trajik bir kaza yaşadı. 29 Haziran 2007'de, 28. yaş gününün akşamında Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Akarsu, hastaneye kaldırıldığında kalbi durmuş olarak getirilmiş ancak yoğun çabalar sonucunda bir süre sonra yeniden hayata döndürülmüştü. Ancak, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007'de hayatını kaybettiği açıklandı.