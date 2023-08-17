Madem gidiyorsun üzersin beni
Yüzüme bir daha bak ta git bari
Ne sen unutursun ne de ben seni
Kalbimi kırmadan çık ta git bari
Bu dargınlık niye ayrılık niye
Seni seviyorum özgemsin diye
Bir de gül almıştım sana hediye
Sırma saçlarına tak ta git bari
Gel tut ellerimden nazik elinle
Konuş avunayım tatlı dilinle
Bir daha göreyim güzel halinle
Gözüne sürmeler çek te git bari
Mutluyken birlikte geçen her demden
Gül yüzlü güzelim usandın nemden
Sana köşk kurmuştum gönül hanemden
Onu da elinle yık ta git bari
Gün gelir sineni dağlayacaksın
Gün gelir karalar bağlayacaksın
Gün gelir ki sende ağlayacaksın
Üç damla gözyaşı dök te git bari
Âşık İdris varsın mateme dalsın
Sazını yâd eller alıp ta çalsın
Mezarım başında hatıran kalsın
Bir tek gülfidanı dik te git bari