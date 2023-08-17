Madem gidiyorsun üzersin beni

Yüzüme bir daha bak ta git bari

Ne sen unutursun ne de ben seni

Kalbimi kırmadan çık ta git bari

Bu dargınlık niye ayrılık niye

Seni seviyorum özgemsin diye

Bir de gül almıştım sana hediye

Sırma saçlarına tak ta git bari

Gel tut ellerimden nazik elinle

Konuş avunayım tatlı dilinle

Bir daha göreyim güzel halinle

Gözüne sürmeler çek te git bari

Mutluyken birlikte geçen her demden

Gül yüzlü güzelim usandın nemden

Sana köşk kurmuştum gönül hanemden

Onu da elinle yık ta git bari

Gün gelir sineni dağlayacaksın

Gün gelir karalar bağlayacaksın

Gün gelir ki sende ağlayacaksın

Üç damla gözyaşı dök te git bari

Âşık İdris varsın mateme dalsın

Sazını yâd eller alıp ta çalsın

Mezarım başında hatıran kalsın

Bir tek gülfidanı dik te git bari