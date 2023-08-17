Madem gidiyorsun üzersin beni
Yüzüme bir daha bak ta git bari
Ne sen unutursun ne de ben seni
Kalbimi kırmadan çık ta git bari

Bu dargınlık niye ayrılık niye
Seni seviyorum özgemsin diye
Bir de gül almıştım sana hediye 
Sırma saçlarına tak ta git bari

Gel tut ellerimden nazik elinle
Konuş avunayım tatlı dilinle
Bir daha göreyim güzel halinle 
Gözüne sürmeler çek te git bari

Mutluyken birlikte geçen her demden 
Gül yüzlü güzelim usandın nemden 
Sana köşk kurmuştum gönül hanemden 
Onu da elinle yık ta git bari

Gün gelir sineni dağlayacaksın 
Gün gelir karalar bağlayacaksın 
Gün gelir ki sende ağlayacaksın 
Üç damla gözyaşı dök te git bari 

Âşık İdris varsın mateme dalsın 
Sazını yâd eller alıp ta çalsın 
Mezarım başında hatıran kalsın 
Bir tek gülfidanı dik te git bari