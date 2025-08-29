Samsun’un Atakum ilçesinde motosikletle gelip bara ateş açarak bar çalışanını sırtından yaralayan 19 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, iki gün önce gece saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen 2 kişi tabancayla bara doğru ateş açtı. Saldırıda bar çalışanı Ö.A. sırtından vurularak yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptığı araştırmada motosikleti A.A.’nın kullandığını, yanında bulunan C.K.’nin ise tabancayla ateş açtığını tespit etti. A.A. çıkarıldığı mahkemece daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari olan C.K. de yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlanan C.K., bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.