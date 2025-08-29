Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulan 18 yaşındaki Taha Yasin Şahingöz ve Sefa Şahin'in cenazeleri, memleketleri Yozgat'ta toprağa verildi.

Samsun Boğulan Gençler (4)

Şahingöz ve Şahin'in cenazeleri yakınları tarafından Samsun Adili Tıp Kurumundan alınarak Yozgat Çapanoğlu Büyük Camisi'ne getirildi.

Samsun Boğulan Gençler (2)

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sefa Şahin'in naaşı Köseyusuflu köyü, Taha Yasin Şahingöz'ün cenazesi de Musabeyli köyünde defnedildi.

Samsun Boğulan Gençler (3)

Cenaze törenine, Şahingöz ve Şahin'in yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Samsun Boğulan Gençler (1)

Yozgat'tan 28 Ağustos'ta Samsun'a giden 4 arkadaştan Taha Yasin Şahingöz (18) ile Sefa Şahin (18), Çobanlı İskelesi'nin yakınlarında denize girmiş, bir süre sonra suda kaybolmuştu. Ekiplerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan iki arkadaş kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA