Karar öncesinde %53 seviyelerine kadar yükselen mevduat faiz oranları, neredeyse tüm bankalarda kademeli şekilde düşüşe geçti. Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini %46’dan %43’e çekerek parasal gevşeme yönünde önemli bir adım attı. Bu gelişmenin ardından bankalar, beklenen faiz indirimine önceden hazırlıklı olmak adına mevduat faizlerini düşürmeye başlamıştı. Kararın ardından ise faizlerdeki geri çekilme hız kazandı.

Enflasyonda Gerileme, Faizlerde Düşüş Beklentisini Artırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon verileri de piyasaları etkileyen bir diğer önemli unsur oldu. Aylık enflasyon %2,06 olarak açıklanırken, yıllık enflasyon %38,21’den %33,52’ye geriledi. Enflasyonda yaşanan bu düşüş, önümüzdeki aylarda faiz oranlarında ilave indirimlerin olabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Ekonomistler, enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi durumunda, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edebileceğine dikkat çekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, mevduat faizlerinde yeni bir geri çekilme dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.

Bankada Parası Olanlar Ne Yapmalı?

Uzmanlar, yatırımcıların bu dönemde faiz oranlarını dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Kısa vadeli mevduatlara yönelmenin, faizlerdeki olası yeni düşüşlerden daha az etkilenmek açısından avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.