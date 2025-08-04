Bakanlık tarafından hazırlanan taslak tebliğe göre, 200 bin TL ile 20 milyon TL arasındaki para transferlerinde açıklama ve beyan zorunluluğu getiriliyor. Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

MASAK’tan Kapsamlı Önlem Paketi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının ve yurtdışına kaçırılmasının önüne geçmek için Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum çerçevesinde yeni bir genel tebliğ taslağı hazırladı. Taslakta, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlere ilişkin denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

200 Bin TL – 2 Milyon TL Arası İşlemlere Açıklama Zorunluluğu

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan tebliğ taslağına göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki işlemlerde, müşterilerin işlem türünü seçmesi ve “diğer” ya da “bireysel ödeme” gibi genel kategorileri tercih etmesi halinde en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yapılması zorunlu olacak.

2 Milyon TL Üzeri İşlemlerde Beyan Formu Dönemi

İşlem tutarı 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasında olan nakit transferlerinde ise müşteriden “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurması talep edilecek. Bu formda işlemin amacı ve dayanak belgeleri yer alacak. Ayrıca, genel açıklamalar yerine, en az 20 karakter uzunluğunda detaylı açıklama verilmesi istenecek.

20 Milyon TL Üzeri İşlemlerde Fon Kaynağı da Sorgulanacak

Yeni düzenlemede 20 milyon TL’yi aşan işlemler için daha sıkı kurallar geliyor. Buna göre, müşteriler yalnızca işlem gerekçesini değil, aynı zamanda fonun kaynağını da açıklamak zorunda kalacak. İlgili belgelerin beyan formuna eklenmesi zorunlu tutulacak.