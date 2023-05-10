Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık e-Ticaret platformları ile yaptığı işbirliği kapsamında deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini daha da zenginleştirerek kütüphane arşivine lise ve üniversite sınav hazırlık kitaplarını ekledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gezici kütüphaneler gönderilmişti. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce de Kahramanmaraş’a gönderilen gezici kütüphane aracı ile depremzede çocuklara destek olunmaya devam edilirken yeni bir destek kararı daha açıklandı.

Deprem bölgesindeki geçici barınma alanlarında ve kırsal bölgelerdeki köy ve mahallelerde hizmet veren mobil kütüphane filosu, yüzlerce kitabın yanı sıra Trendyol'un sağladığı sınav hazırlık kitaplarını öğrencilere ulaştıracak.

Çalışmayla, depremin yarattığı zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlanma şansı bulamayan öğrencilere hazırlık kitaplarının ulaştırılması ve öğrenciler için eşit şartların yaratılması amaçlanıyor.

Ücretsiz olarak dağıtılacak kitaplar sayesinde öğrenciler, hayallerini süsleyen eğitimi alabilecekleri lise veya üniversiteye giriş sınavları için hazırlanma imkânı bulacak.

Bakanlığın kütüphane olarak tasarladığı 48 gezici kütüphane aracı, bölgede şehir merkezlerindeki geçici barınma yerlerinde sabit olarak ya da afetten etkilenen kırsal bölgelerde dolaşarak hizmet veriyor. AA/ Haber Merkezi