Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, görüntülerde yer alan kişinin Sadık Erdoğan olduğu ve kendisinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı patates üreticisi ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydıncık İlçe Başkanı olarak görev yaptığı tespit edildi.

İnceleme sonucunda, Erdoğan’ın geçmişte sosyal medya hesaplarında benzer paylaşımlarda bulunduğu ve Yozgat’taki çiftçi protestolarını organize ettiği belirlendi. Elde edilen bulgular, söz konusu kişinin çiftçilik faaliyetlerini kullanarak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğine işaret ediyor.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 15 Ağustos 2025 tarihinde Kazankaya Köyü’nde saha çalışması yapıldı. Resmî yazı ve Tebliğ-Tebellüğ Belgesi köy muhtarına teslim edildi, eyleme konu patateslerin cinsi, miktarı ve kalitesi ile eylemin gerekçelerine ilişkin bilgi talep edildi. Yapılan incelemede dökülen patateslerin toplandığı görüldü ve alan fotoğraflanarak tutanak altına alındı.

Elde edilen tüm bilgi, belge ve tutanaklar Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda Sadık Erdoğan’a piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma ile piyasada darlık yaratma fiillerinden dolayı 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, halkı kin ve nefret ile Cumhurbaşkanına hakaret suçları sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak.