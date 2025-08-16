Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, sürücü ve yayalara trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak, direksiyon başında ve yolda dikkat dağınıklığının kazalara sebep olabileceğini söyledi.

Tecimer, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle cep telefonu kullanımının trafikte büyük risk oluşturduğunu vurguladı.

“Değerli sürücüler ve yayalar; trafikte gözünüz ekranda değil, yolda olsun.” ifadesini kullanan Tecimer, dikkatsizliğin hem sürücünün hem de yayaların can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Son yıllarda meydana gelen trafik kazalarının önemli bir bölümünün sürücülerin telefonla ilgilenmesi nedeniyle yaşandığına dikkati çeken Tecimer, “Araç kullanırken mesajlaşmak, sosyal medyada vakit geçirmek veya arama yapmak, saniyeler içinde ölümcül sonuçlara yol açabilir” dedi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünün, trafik güvenliğini artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü hatırlatan Tecimer, denetimlerin de aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Tecimer, sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymaları çağrısında bulunarak, “Her bir vatandaşımızın can güvenliği bizim için çok kıymetli. Trafikte dikkat ve sorumluluk hepimizin görevi” değerlendirmesinde bulundu.