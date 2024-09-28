Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilen talimat doğrultusunda, belirli şartları sağlayan bireylere her ay 5 bin 100 TL tutarında ödeme yapılacağı açıklandı. Bu düzenleme, özellikle kronik hastalıklardan mustarip vatandaşları hedef alıyor ve hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların ekonomik zorluklar nedeniyle sosyal yardım taleplerinde gözle görülür bir artış yaşandığını belirtti. Bu artışa karşılık olarak, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına yeni destek paketlerinin oluşturulduğu ifade edildi. Bakanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu’na sosyal yardım ödemelerinin artırılması yönünde talimat verdi.

Yapılan düzenlemeye göre, kronik hastalığı bulunan vatandaşlar her ay 5 bin 100 TL tutarında sosyal yardımdan faydalanabilecek. Bu yardımdan yararlanmak için vatandaşların yalnızca belirli bir belgeyi SGK'ya sunmaları yeterli olacak. Bakanlık, bu yardımla birlikte milyonlarca kronik hasta vatandaşın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedefliyor.

Söz konusu sosyal yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların, SGK’ya başvuruda bulunarak gerekli belgeleri sunmaları gerekecek. Başvuruların ardından, şartları sağlayan kişilere her ay düzenli olarak 5 bin 100 TL ödeme yapılacak. Bu yardımın, özellikle kronik hastalığa sahip bireylerin yaşam standartlarında önemli bir iyileşme sağlayacağı düşünülüyor.

Yozgat gibi Anadolu’nun çeşitli illerindeki dar gelirli ve kronik rahatsızlıkları bulunan bireylerin de bu destekten faydalanması bekleniyor. Yozgat’ta yaşayan vatandaşlar da başvuru yaparak, bu sosyal yardımı alabilecek ve günlük yaşam koşullarını iyileştirebilecekler.