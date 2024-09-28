Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce verilmiş olan ehliyetlerin 31 Aralık 2024’e kadar yenilenmesi zorunlu hale getirildi.

Bu tarihe kadar yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak ve trafikte eski tip ehliyet kullandığı tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanacak. Şu anki ceza miktarı 4.064 TL iken, 2024 yılının başında bu tutarın 12.000 TL’ye kadar çıkması bekleniyor.

YENİLEME SÜRECİNDE YOĞUNLUK ARTIYOR

Ehliyet yenileme sürecinin sonuna yaklaşılması, işlem yapmak isteyenler arasında büyük bir yoğunluğa yol açtı. Vatandaşlar, bu süreçte hem zaman kaybı yaşıyor hem de bürokratik engellerle karşılaşarak isyan ediyor. Özellikle, 2 TL'lik vakıf bedelinin ödenmesi konusunda yaşanan sorunlar, birçok kişinin ehliyet yenileme işlemini tamamlamasını zorlaştırıyor.

ÖDEME SÜRECİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR

Ehliyet yenilemek isteyenlerin yapması gereken ödemeler, toplamda 15 TL tutarındadır. Bu tutarın 13 TL’si kağıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf bedeli olarak belirlenmiş durumda. Anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri üzerinden yapılması gereken ödemelerde, yoğunluk nedeniyle vatandaşlar genellikle internet üzerinden işlem yapmayı tercih ediyor.

Ancak, vergi dairesinin internet sitesi üzerinden yapılan ödemelerde yalnızca 13 TL'lik kağıt bedeli kabul edilmektedir. 2 TL'lik vakıf bedeli için ise herhangi bir ödeme alanı bulunmamaktadır. Bu durum, vatandaşların ilk olarak 13 TL’yi internet üzerinden ödemelerine neden olurken, kalan 2 TL'nin ise bankadan yatırılması gerekmektedir. Eğer bireylerin çalıştıkları banka anlaşmalı değilse, bu durumda sıraya girmek zorunda kalıyorlar. ATM'lerin yalnızca 2 TL'lik küçük bir ödemeyi kabul etmemesi, süreci daha da zorlaştırmakta.

BÜROKRATİK ENGELLER SIKINTI YARATTI

Ayrıca, veznede uygulanan farklı bir sistem nedeniyle 2 TL’lik ödemenin gerçekleştirilmesinde sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu da, vatandaşları yeniden bankaya yönlendirerek toplamda 15 TL’lik ödemenin yeniden yapılmasına sebep olmakta ve internet üzerinden yapılan 13 TL’lik ödemenin geçersiz hale gelmesine yol açmaktadır.

Sosyal medyada bu konu ile ilgili şikayetlerin artması dikkat çekiyor. Anlaşmalı banka hesabı bulunmayan ve uzun kuyruklara girmek istemeyen birçok vatandaş, bu bürokratik engeller nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Özellikle Yozgat gibi küçük şehirlerde, bankalarda yaşanan yoğunluk ve süre uzaması, sürücülerin sabrını zorlamakta.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Konuya dair yetkililerin acil çözüm geliştirmesi bekleniyor. Ehliyet yenileme işlemlerinin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için, vatandaşların yaşadığı bu sorunların en kısa sürede giderilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, sosyal medya platformlarında konu hakkında yapılan paylaşımlar, vatandaşların yaşadığı sıkıntıları kamuoyuna yansıtmakta ve sorunların çözümü için bir baskı oluşturmaktadır. Yozgat’ta da benzer sorunlar yaşayan sürücüler, devlet yetkililerinin bu sorunları çözmek adına bir adım atmasını bekliyor.