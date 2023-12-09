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Gazeteci Hacı Yakışıklı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdiği röportajın detaylarını TV100'de Cansu Canan ile Özgür İfade programında canlı yayında paylaştı.

Yakışıklı, Mehmet Şimşek'in 2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyonun kademeli olarak düşeceği ve bu durumun ana hedeflerinden biri olarak belirlendiği açıklamalarını detaylarıyla izleyicilere aktardı.

Hacı Yakışıklı, Mehmet Şimşek'in 2024 yılında vergi artışlarının yaşanmayacağına dair sözlerini canlı yayında duyurdu.

Mehmet Şimşek Hacı Yakışıklı’ya vergi artışlarının 2024 yılında yaşanmayacağını söyledi.

Öte yandan 2023 yılında iki defa alınan MTV vergisi ile önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek Milyonların merak ettiği soruya son noktayı koydu.

Mehmet Şimşek 2024 yılında ikinci bir MTV yani ek MTV’nin kesinlikle alınmayacağını duyurdu.