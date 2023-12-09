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Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, belediye tarafından yapımı tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulan Sarıkaya Belediyesi Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Ömer Açıkel’den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gençlerle de bir süre sohbet eden Kaymakam Demir, gençlere derslerinde basarlar diledi.

Gençlik merkezi hakkında Kaymakam Demir’e bilgi veren Başkan Açıkel, “İlçemizin yeni yüzü ve konumu itibariyle de merkezi olmaya aday bir yatırım oldu. Modern mimarisi ve dış görünümüyle ilçemize fazlasıyla yakıştığını düşündüğümüz bu hizmet Sarıkaya’mızın büyük bir eksikliğini giderilmiş olmasını sağladı. Yaklaşık olarak bin 200 metrekare kullanım alanına sahip olan iki katlı gençlik merkezi içerisinde ilçemiz gençlerinin huzur, güven ve sıkılmadan çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri bir tesis. Dışardan bakıldığında ise çevre aydınlatmaları ve 3 boyutlu taş dizilimi ilçemizin çehresini değiştiren bir proje. Ayrıca Gençlik Merkezi ön kısmında ilçe meydanı ile de burası ilçemizin cazibe merkezi olacak dersek konumunu tam manasıyla ifade etmiş olduk” dedi.