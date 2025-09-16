Olay, sabah 06.40 sıralarında Sincan ilçesi 29 Ekim Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara’da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre B.’ye otomobilin içinden ateş açıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vurulduğu yerde hayatını kaybettiği belirlenen Emre B.’nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cinayeti işlediği belirlenen Emre B.’nin bacanağı Uğur B.’nin ise olay yerinin 500 metre ilerisinde aracının içinde aynı silahla intihar ettiği öğrenildi. Cinayetin nedeninin henüz belirlenemediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.