Ege Tanman 26 Şubat 1998, Bursa’da doğdu.

Türk oyuncu, Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı. Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle tanındı.

Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde de başrollerden birinde yer aldı.

2011-2013 yılları arasında yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisi ile daha geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.

Aynı zamanda DJ'lik yapmaktadır.

Neden Gündem Oldu?

Bir süredir sosyal medya hesabından aktif olarak paylaşım yapmayan Ege Tanman, İstanbul'da vapura bindiği anları yayınlayarak taşınma kararı aldığını açıkladı.

Genç oyuncu açıklamasında "İstanbul defterini çok yakında kapatıyorum. Yeni hayat, yeni maceralar, yeni heyecanlar. Seni, kaosu, trafiğini özlemem gibi gelse de aşk-nefret ilişkimiz devam edecek İstanbul. Daha güzel zamanlarda daha güzel anılar biriktirmek üzere" dedi.

Oyuncu aldığı kararı yakın zamanda Youtube üzerinden açıklayacağını açıkladı.