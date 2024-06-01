Babalar Günü için geri sayım devam ediyor. Babalara olan sevgi ve minnetin gösterildiği Babalar Günü Türkiye'de Haziran ayında kutlanıyor. Babalar Günü'nde sevgi dolu sürprizlerle mutlu edilmek isteyenler, Babalar Günü ne zaman olduğunu merak ediyorlar. İşte, 2024 yılında Babalar Günü tarihi...

Tarihte ilk kez 1910 yılında kutlanan Babalar Günü için geri sayım devam ediyor. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde kutlanan Babalar Günü, bu yıl da büyük bir coşkuyla karşılanacak. Babalar, çocuklarının özenle hazırladığı hediyelerle ve samimi dileklerle onurlandırılacaklar. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte, tüm detaylar haberimizde...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününe denk gelen Babalar Günü, bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, annelerin olduğu gibi babaların da bir günü olması gerektiğine inanıyordu. Babasının altı çocuğunu tek başına büyütmesi üzerine Dodd, babaları için bir gün belirlenmesi için çaba sarf etti. Ancak, çalışmaları zamanında tamamlanamadığı için kutlamalar Haziran ayının üçüncü Pazar gününe ertelendi.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları destekledi, ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmedi. 1966'da başkan Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününü Babalar Günü olarak kutlanacağını duyurdu. 1972'de ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü resmi tatil ilan edildi.

Katolikler, Babalar Günü'nü farklı bir tarihte kutlarlar. Onlar, Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası olan St. Joseph'in anısına Mart ayının 19. gününde St. Joseph Günü'nü babalarına adarlar.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Yeni bir saat, babalar için vazgeçilmez bir aksesuar.

Konforlu ayakkabılar, tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için ideal.

Şık bir şapka.

Fotoğraf albümleri, nostaljik babalar için harika bir hediye.

Kişisel stilini yansıtan kıyafetler, kartlıklar veya cüzdanlar.

Sevdiği bir parfüm.

Hobi malzemeleri, kendin yap çalışmalarını seven babalar için mükemmel bir seçenek.

Kol düğmeleri veya kemer gibi kişiselleştirilmiş hediyeler.

Babanızın ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak seçeceğiniz hediye, onu mutlu edecektir. Gösterdiğiniz özen, Babalar Günü'nü daha da özel kılacaktır.