Frank Caprio, 24 Kasım 1936’da ABD’nin Rhode Island eyaletine bağlı Providence kentinde, İtalyan göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası bir meyve satıcısı olan Caprio, mütevazı bir çocukluk geçirdi ve genç yaşta ayakkabı boyacılığı, gazete dağıtımı gibi işlerde çalıştı. Providence College’dan mezun olduktan sonra Suffolk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. Hukuk öğrenimi sırasında lise öğretmenliği yaparak eğitimine devam eden Caprio, 1962-1968 yılları arasında Providence Şehir Meclisi’nde görev aldı. 1985’te Providence Belediye Mahkemesi yargıçlığına atanan Caprio, 2023 yılında emekli olana kadar bu görevini sürdürdü.

"Halkın Hakimi" Ünvanını Aldı

Caprio’nun asıl ünü, mahkeme salonunda çekilen duruşmaların yayınlandığı “Caught in Providence” programıyla geldi. Program, trafik ihlalleri ve belediye düzenlemeleri gibi küçük çaplı davalarda Caprio’nun empatik, adil ve mizahi yaklaşımını gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan videoları milyonlarca kez izlenen Caprio, özellikle sanıkların hikayelerini dinleyerek verdiği kararlarla “halkın hakimi” unvanını kazandı. Türkiye’de de “Babacan Yargıç” olarak bilinen Caprio, mahkeme salonunda Türk sanıklarla yaşadığı diyaloglarla da büyük ilgi gördü.